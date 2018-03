Workshop en concert Amazing Kids & Teens in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Amazing Kids & Teens houdt samen met de Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom een workshop en een concert. Dit gebeurt op zaterdag 31 maart in het oude gemeentehuis aan de Kerkstraat 8 in Bleskensgraaf.

Kinderen van basisschoolgroep 4 tot en met 8 die van zingen en dansen houden en dat graag willen leren, kunnen hun hart ophalen. Zij gaan creatief aan de slag om samen met de kinderen en tieners van Amazing een spetterend show te geven. Amazing Kids & Teens staat onder leiding de professionele musici Gert-Jan en Hanneke Scherff, die inmiddels met Amazing vele cd's hebben uitgebracht. Voor meer informatie over Amazing: www.amazingkidsenteens.nl.

De workshop start om 13.45 uur en het concert begint om 15.00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan de workshop en ook de toegang tot het concert is gratis. Wel is er een collecte voor de onkosten. Opgeven kan tot 26 maart via info@baptistengraafstroom.nl.

Jubileum

De workshop en het concert met Amazing Kids & Teens worden gehouden ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom. Deze jonge en enthousiaste gemeente heeft haar onderkomen op de eerste verdieping van het oude gemeentehuis, achter restaurant De Burgemeester. Elke zondagochtend om 10.00 uur wordt hier een kerkdienst gehouden, waarin Gods liefde voor mensen centraal staat. Belangstellenden zijn van harte welkom. Voor meer informatie: www.baptistengraafstroom.nl.