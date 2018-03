Noordeloos redt de dorpskroeg

NOORDELOOS • Met de aankoop van café 't Zwarte Paard wisten Daniel en Annette Blokland en Aco en Frieda Wallaard te voorkomen dat de Noordelose kroeg dicht zou gaan.

Het gerucht ging al snel rond in Noordeloos: 't Zwarte Paard staat te koop en zou dus dicht kunnen gaan. De eerste plannen om daar wat aan te doen - iets waar ze in het Giessenlandse dorp goed in zijn, getuige de geslaagde actie om sluiting van de plaatselijke 'Winkel van Sinkel' - kwamen ook op tafel.

Onder meer bij Kawasaki-dealer Nol Bikker. Een tiental mannen besloot daar, na enkele biertjes, samen het café te kopen. "En hoe meer bier ze op hadden, hoe zekerder ze wisten dat ze het zouden doen", lacht Aco Wallaard. De doldrieste plannen strandden uiteindelijk bij het thuisfront. Meerdere mannen kregen van hun vrouw te horen: 'Het is de kroeg of ik' en kozen voor hun huwelijk, anderen trokken zich toen de invloed van de alcohol was verdwenen terug.

Facelift

Uiteindelijk was het Daniel Blokland die toch een bod deed. Te laag, zo lieten de eigenaren van het pand weten. "Toen heb ik Aco gebeld en gevraagd of hij mee wilde doen. We hebben een hoger bod gedaan en daarmee was de koop meteen rond", vat de Noordelose ondernemer samen.

Dat was in mei vorig jaar. Vanaf januari wordt volop de handen uit de mouwen gestoken om het café een facelift te geven. Frieda: "Dat was hard nodig. De ruimte is opnieuw ingericht, er zijn nieuwe meubels, toiletten en een andere keuken gekomen." En Annette: "Maar we hebben 't Zwarte Paard niet gemoderniseerd; het is gewoon een bruine kroeg gebleven en dat willen we zo houden."

Gezelligheid

Want dat is de drive van de twee echtparen. Zij zijn ervan overtuigd dat waar in een dorp de kroeg de deuren sluit er een belangrijk stuk gezelligheid en levendigheid verdwijnt. Aco: "Dat wilden we in Noordeloos niet laten gebeuren. Ik ben ik weet niet hoeveel keer aangeschoten met de vraag: 't Zwarte Paard blijft toch wel open?' Het leeft hier heel sterk."

Vrijdag 16 maart vindt de heropening plaats. De officiële handeling wordt verricht door een persoon die een historische band met het café heeft, maar het blijft nog een verrassing wie. "Daarna is er een happy hour en mag iedereen een uur gratis komen drinken. Overigens blijft Bianca degene die achter de bar blijft staan, zoals dat al was."

Geurt Mouthaan