MOLENAARSGRAAF • Rietdekkersbedrijf J.A. Bot uit Molenaarsgraaf is gespecialiseerd in het plaatsen van nieuwe rieten daken en het onderhoud, renovaties en inspecties van rieten daken.

Wanneer een dak het einde van zijn functionele levensduur nadert, is het mogelijk om een dak te renoveren. Dit is met name het geval wanneer het riet nog van goede kwaliteit is, maar het dak door slijtage te dun is geworden. Tijdens het renoveren zullen wij het dak 'doordekken', waardoor de dikte van het dak wordt hersteld en het dak weer als nieuw lijkt. Op die manier kan renovatie de levensduur van een rieten dak zo met 10 tot 15 jaar verlengen

Vrijblijvende inspectie

Indien u wilt weten of uw dak in aanmerking komt voor een renovatie, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen dan bij u langskomen voor een vrijblijvende inspectie.

Rietdekkersbedrijf J.A. Bot

Graafdijk Oost 20,

2973 XB Molenaarsgraaf

0184-641692

www.rietdekkersbedrijfjabot.nl