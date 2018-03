Eigenaren uitgebrand Nebestpand willen plannen doorzetten

GROOT-AMMERS • Tim en Fleur Valckenier zijn nog niet bekomen van de schrik die de brand in hun pand vorige week veroorzaakte. Toch blikken ze alweer vooruit.

Ongeveer een maand woonden ze in hun nieuwe huis aan het Schoonhovense Veer in Groot-Ammers. In de ijskoude nacht van 26 op 27 februari ging hun bedrijfspand ernaast in vlammen op.

Woest

In hun ruime woonkamer met een prachtig uitzicht op de Lek en het stadje Schoonhoven vertelt Fleur: "We lagen te slapen. Ik hoorde iemand keihard met de deurklopper op de deur bonzen. Bam, bam." Tim: "Ik ging woest naar beneden." Er stond een man voor de deur die vertelde dat het zogenaamde Nebestpand naast hun huis in brand stond.

Fleur: "Ik hoorde de angst in Tims stem toen hij riep: 'Fleur, pak de kinderen.' Je loopt rond als een kip zonder kop. Ik zag de oranje gloed door het dakraam, vonken die op ons huis sloegen. Snel heb ik kleding gepakt voor onze zoontjes Mac en Xem." Buren vingen hen op.

Rookmelders

Van buiten komen geluiden van de sloop van het uitgebrande pand, binnen klinkt de herrie van een boormachine. "We hadden al rookmelders, maar er wordt nu een alarmsysteem aangelegd met extra rookmelders, CO2-melders en camera's", vertelt Tim. Hij legt de tekeningen op tafel die architect Bikker voor het bedrijfspand had gemaakt. Er zou lichte horeca komen, en appartementen voor palliatieve en terminale zorg."

Fleur: "De stukadoor zou deze week beginnen. Eind dit jaar hadden we willen starten. Drie mensen hadden al aangegeven dat ze hier wilden komen wonen." En nu? Tim: "De plannen zijn nog hetzelfde, maar er is veel niet verzekerd. Dus is de vraag: hoe komen we hieruit?"

Verzekeringspolis

De fundering en het opruimwerk zijn niet verzekerd. "Voor het eerst heb ik de kleine lettertjes uit de polis gelezen. Als het financieel nog haalbaar is, zetten we de plannen door. Anders zullen we de tering naar nering zetten, kleinschalig beginnen." Hij verzucht: "We hadden ons tweede huis in Zuid-Afrika verkocht om dit te kunnen doen." Fleur: "Afgelopen donderdag hebben we de sleutel van ons vorige huis in Papendrecht overgedragen." Tim: "Ik heb in de nacht van de brand gedacht: we leveren de sleutel in en hebben niks meer."

Vonkenregen

Gelukkig wist de brandweer hun woonhuis te sparen. "De brandweer heeft een superklus gedaan", zegt Tim. "Ze hebben mij gevraagd waar stroom en gas het pand inkwamen, hoe het pand opgebouwd was, hoe dingen zaten. Heel snel waren er dertien auto's en hebben ze een geoliede machine opgezet. Op een heel goede manier wisten ze zo te blussen dat onze woning en de huizen ernaast werden gered. De harde oostenwind blies een vonkenregen over de panden."

Burgemeester

Ze zijn meer mensen dankbaar. Tim: "De reactie van burgemeester Dirk van der Borg en wethouder Frank Meerkerk vinden we bijzonder. Wij zijn om 3 uur uit bed gehaald, om 5 uur zat Van der Borg bij de buren. Hij zei: 'We vonden jullie plan te gek, we gaan ervoor zorgen dat jullie het kunnen uitvoeren.' Frank Meerkerk belde om 9 uur vanaf zijn vakantieadres. Wim Korevaar van Korenet belde ik om 7 uur, om half 8 stond er een kraan. En architect Bikker stuurde ons een bos bloemen met een creditfactuur voor hun laatste rekening. Het bureau is al aan het nadenken over een aangepast ontwerp."

Fleur: "Die man van bakkerij Van der Grijn die ons wakker maakte ben ik eeuwig dankbaar." Ze sommen namen op van meer mensen die hielpen en hen bemoedigden, zoals van buren die hen opvingen. Tim: "Die reacties geven je de drive om weer door te gaan." Lachend: "Ik leer de buurt wat rapper kennen dan normaal."

Oorzaak

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Tim: "De laatste zes weken zijn er drie keer ramen ingegooid, door jongens van deze kant die gaan stappen in Schoonhoven. Kortsluiting is onwaarschijnlijk: de stroom ging eraf als we het pand verlieten. Het onderzoek loopt nog."