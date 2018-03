Eerste Techniekroute in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • In Bleskensgraaf vindt dit jaar op woensdag 21 maart de eerste Techniekroute plaats. In navolging op Nieuw Lekkerland en Gelkenes in Groot-Ammers is het nu ook gelukt om op bedrijventerrein Melkweg voldoende bedrijven te vinden die groep 8 leerlingen willen ontvangen en wegwijs willen maken in de techniek.

De Techniekroute heeft goed voet aan de grond gekregen in Molenwaard. Tijdens de route brengen leerlingen van groep 8 in groepjes een bezoek aan twee lokale technische bedrijven om iets over het bedrijf te horen, te zien maar vooral ook zelf te doen.

Wethouder economie en toerisme Paul Verschoor: "Elf prachtige bedrijven op bedrijventerrein Melkweg openen hun deuren voor de 140 groep 8 leerlingen van de 'voormalig Graafstroomse' basisscholen. Wij hopen dat alle kinderen op 21 maart een leuke en leerzame ochtend zullen hebben."

Elk groepje bezoekt twee bedrijven. Elk bezoek duurt een uur. Het is de bedoeling dat ze te horen en te zien krijgen wat er in het bedrijf gebeurt, maar vooral ook waar mogelijk aan de slag gaan om zelf iets te maken. Doel van de Techniekroute is kinderen kennis laten maken met techniek om ze zo enthousiast te maken voor een technisch beroep. Daarnaast willen we de bekendheid van en met lokale bedrijven vergroten.

Wethouder sociaal domein en onderwijs Piet Vat: "Het is echt mooi om te zien wat kinderen ervaren tijdens de Techniekroute. De ondernemers wakkeren enthousiast hun nieuwsgierigheid aan. De praktijk is de beste leerplaats. Prachtig dat we dit jaar ook in Bleskensgraaf een techniekroute kunnen organiseren."

Bekendheid met techniek

Elk groepje leerlingen bereidt zelf het bezoek voor door het uitvoeren van een door het bedrijf gemaakte opdracht. Daarnaast moeten de kinderen zich verdiepen in het bedrijf: wat doet het bedrijf, in welke sector is het actief, hoe lang bestaat het bedrijf al, enzovoorts. Ook worden er vragen bedacht die gesteld kunnen worden tijdens het bezoek. Na afloop van de Techniekroute vindt er in de klas een evaluatie en nabespreking plaats. Scholen en bedrijven hopen zo de kennis over en bekendheid met techniek te vergroten.

De bedrijven die meedoen aan de route zijn heel verschillend; van Installatietechniek (Wemmers), naar meubelbouw (Vlasblom) en smeedwerk (Van der Vegt). De tien bedrijven en de brandweer bieden samen een mooi programma.