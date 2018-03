Laurens Vonk loopt in Tokyo mooi bedrag voor Kika

HOOGBLOKLAND • Laurens Vonk uit Hoogblokland heeft vorige week zowel een mooie prestatie geleverd tijdens de Marathon van Tokyo. Niet alleen liep hij een prachtige tijd van 3.14.38, veel belangrijker was het sponsorbedrag van 23.919,98 euro wat hij daarmee bij elkaar gelopen heeft voor Kika.

Vorig jaar voorjaar kwam Laurens op het idee om zijn eerste marathon te gaan lopen voor KiKa. Na acht jaar voor de Roparun gelopen te hebben was hij toe aan een nieuwe sportieve uitdaging. Maar hij wilde zich wel in blijven zetten voor mensen met kanker. Dit keer dus voor kinderen met kanker.

De prachtige opbrengst is opgehaald door verschillende acties, zoals; collecte lopen tijdens de tractor pulling in Hoogblokland, sponsorlopen op de OBS in Ameide en op de Brede School van Nieuwpoort/Langerak, een avond voor vrouwen die konden handletteren, een bierproeverij, appelmoes verkoop op de Fokveedag van Hoornaar en een etentje bij de Heren van Slydrecht.

"Een totaal van 23.919,98 euro is een ontzettend hoog bedrag", reageert Laurens Vonk. "Dit had ik nooit durven dromen!"

Hij is enorm dankbaar dat hij dit heeft kunnen doen. "Een marathon lopen in Tokyo is toch wel een hele gave ervaring!", vindt Laurens.

Het opgehaalde bedrag komt ten goede voor het Prinses Maxima Centrum. Laurens: "Samen gaan we voor 95% genezingskans bij kinderen!"