Buurtbemiddeling Molenwaard en Giessenlanden werkt goed

MOLENWAARD/GIESSENLANDEN • De vrijwilligers van ElkWelzijn in Molenwaard en Giessenlanden hebben vorig jaar twintig zaken van buurtbemiddeling afgerond. Ongeveer 75 procent van deze verzoeken is naar tevredenheid opgelost. Het resultaat van buurtbemiddeling zit daarmee boven het landelijk gemiddelde van 70 procent.

Sinds de invoering van buurtbemiddeling in Giessenlanden, in september 2016, is het aantal aanmeldingen in 2017, acht in totaal, vergelijkbaar met het jaar ervoor. De gemeente Molenwaard startte in februari 2017 met de inzet van vrijwillige buurtbemiddelaars. Na een rustige aanloopperiode heeft de buurtbemiddeling in Molenwaard uiteindelijk 21 aanmeldingen ontvangen.

Eén team

Met het oog op de fusie van beide gemeentes vormen de vrijwillige bemiddelaars van Giessenlanden en Molenwaard één team. Zij kregen het afgelopen jaar in totaal 29 meldingen. Hiervan is ongeveer 31% niet in behandeling genomen, omdat de melder dit niet wilde of een luisterend oor bijvoorbeeld al voldoende was, of omdat de casus niet geschikt was voor buurtbemiddeling.

ElkWelzijn

ElkWelzijn bemiddelt al 10 jaar succesvol bij burenoverlast. Inmiddels kunnen de inwoners uit 13 gemeenten een beroep doen op Buurtbemiddeling van ElkWelzijn. In het totaal ontving ElkWelzijn 276 verzoeken uit de regio voor hulp bij burenruzies.

Geluidsoverlast

Door de inzet van buurtbemiddeling worden of kunnen langslepende en tijdrovende burenruzies worden voorkomen. Geluidsoverlast is het meest voorkomend probleem, maar ook pesterijen en bedreigingen komen vaak voor. "Mensen zijn vaak bang om ruzie uit te lokken en daarom durven ze Buurtbemiddeling niet in te schakelen", melden de coördinatoren van Buurtbemiddeling Ingrid, Linda en Carla.

"Maar vaak voorkomt bemiddeling juist dat het verder escaleert. Mensen kunnen Buurtbemiddeling altijd vrijblijvend bellen voor overleg. Wij kunnen mensen adviseren en begeleiden zodat ze het zelf weer verder kunnen oppakken en anders gaan we in gesprek om een bemiddeling op te starten".

Niet altijd geschikt

"Niet alle verzoeken zijn geschikt voor Buurtbemiddeling", geven de coördinatoren van Buurtbemiddeling aan. "Wanneer mensen door bijvoorbeeld psychiatrische of verslavingsproblematieken niet in staat zijn om afspraken te maken, of zich hieraan te houden, dan wordt bemiddeling lastig. Maar ieder conflict is anders en Buurtbemiddeling kijkt graag naar welke kansen er liggen om samen tot een oplossing te komen."

Buurtbemiddeling is gratis, vertrouwelijk, onafhankelijk en neutraal. Voor meer informatie of aanmelding: 0345-515227 of buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl. Meer informatie is te vinden op www.elkwelzijn.nl/Buurtbemiddeling.