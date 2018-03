Stichting Glasvezel Molenwaard houdt Glasvezeldag

MOLENWAARD • Stichting Glasvezel Molenwaard houdt zaterdag 17 maart een speciale Glasvezeldag. Bij diverse supermarkten staat dan een informatiekraam waar bewoners zich kunnen inschrijven.

Tijdens deze dag zal er ook een geluidswagen rondrijden in het gebied en diverse andere activiteiten worden ontplooid. 'Want blijkbaar is nog niet iedereen er van doordrongen, dat het project alleen kan slagen als een groot gedeelte van de huishoudens die nog geen glasvezel hebben - en dat zijn er ca. 5.500 in Molenwaard – zich vóór 3 april a.s. inschrijft', meldt de stichting in een persbericht. 'De hoeveelheid aanmeldingen komen gestaag binnen, maar nog niet snel genoeg.'

Opvallend genoeg blijven Bleskensgraaf en Oud-Alblas achter in de aanmeldingen. Stichting Glasvezel Molenwaard roept dan ook alle inwoners en in het bijzonder die uit de genoemde dorpen op, om zich zo snel mogelijk alsnog aan te melden. "Sommige bewoners denken dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen", stelt Rijkus Krabbendam, voorzitter van de stichting, "maar denk eens aan de tijd dat de mobiele telefoon geïntroduceerd werd. Heel veel mensen dachten toen ook dat dat onzin zou zijn en niks zou worden. En kijk nu eens."

Aanmelden kan op www.nuofnooitglasvezel.nl of bij één van de steunpunten in het gebied of op vrijdagavond en zaterdag overdag bij de speciaal ingerichte Glasvezelwinkel in Winkelcentrum Molenwaard in Molenaarsgraaf.