De Punt Arkel actief bij NL-doet en NL-zoemt

AKREL • Komende vrijdag en zaterdag staan de vrijwilligers en hun activiteiten in het zonnetje tijdens NLdoet. De Punt Arkel aan de Schotdeuren 52 doet daar van harte aan mee met zowel een activiteit op vrijdag als op zaterdag.

Vrijdag 9 maart vanaf 10.00 uur is er open huis voor potentiële nieuwe gastheren-vrouwen, om een paar uur mee te helpen en op die manier kennis met elkaar te maken. Een warm hart voor natuur en milieu, interesse in biologische en Fair Trade producten zijn nadrukkelijke pre.

Zaterdag 10 maart zijn de activiteiten op de achtergelegen natuurtuin. Nederland Zoemt op de tweede dag van NLdoet. Dit gebeurt op initiatief van de Groene Motor, zo wordt het werken in het Zuid-Hollands landschap gestimuleerd.

In de onverwachte tuin achter Wereldwinkel de Punt Arkel gaan de handen uit de mouwen voor het voorjaarsklaar maken van de Natuurtuin. Dat houdt in: snoeien, knotten, houtsnippers rijden, zand kruien voor een nieuw terras, houtwallen en hekjes opknappen. Rond 16.00 uur, als het snoeien, snippers kruien, zand rijden, houtwallen en hekjes opknappen klaar zijn, is het tijd voor een gezellige afsluiting.

Meer informatie: www.NLdoet.nl, www.degroenemotorzh.nl of www.Arkel.nl.