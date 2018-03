Achttien maanden cel voor ontucht met patiënte in Meerkerk

ROTTERDAM/MEERKERK • De rechtbank in Rotterdam heeft dinsdag de 77-jarige Aaldert van E. veroordeeld voor ontucht die hij in Meerkerk pleegde met een vrouw die hij behandelde.

De rechtbank legt de man een celstraf op van achttien maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Zorgboerderij

Het slachtoffer, een destijds jong volwassen vrouw, werd in 2011 opgenomen in een zorgboerderij in Meerkerk. Zij werd daar door de verdachte behandeld voor verschillende psychische problemen, zoals een eetstoornis en meerdere fobieën. In 2016 is het slachtoffer overleden.

Aangifte

De ontucht is in 2016 aan het licht gekomen nadat een medewerkster van een pastoraat in de gemeente Hardinxveld-Giessendam aangifte heeft gedaan tegen de verdachte. Het slachtoffer had over het misbruik met verschillende pastoraal medewerkers gesproken.

Die verklaringen worden ondersteund door een email van het slachtoffer aan haar psychiater waarin zij de seksuele relatie met de verdachte beschrijft. Daarnaast zijn er seksueel getinte chatgesprekken geweest tussen de verdachte en het slachtoffer.

Misbruik van gezag

Op basis van de verschillende verklaringen en bewijsmiddelen is vast komen te staan dat de verdachte misbruik heeft gemaakt van zijn gezag als behandelaar. Het slachtoffer heeft aangegeven dat ze steeds afhankelijker van de verdachte is geworden. Ze zag en sprak hem dagelijks en vertrouwde hem volledig. Zij was in de veronderstelling dat ze hem kwijt zou raken als ze niet deed wat hij wilde.

Binnen deze context hebben de verdachte en het slachtoffer gedurende meerdere jaren een seksuele relatie gehad. De rechtbank is van oordeel dat de behandelrelatie daarbij telkens een rol heeft gespeeld. Het slachtoffer was tijdens de hele periode van het misbruik op enige manier afhankelijk van de verdachte.