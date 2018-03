Raad positief over onderzoek naar brede school in Meerkerk

MEERKERK • De Zederikse politiek is positief over het uitvoeren van een onderzoek naar een mogelijke brede school in Meerkerk. Maandag behandelden de partijen het verzoek van het college om hiervoor 20.000 euro uit te trekken.

"We gaan eerst in gesprek met de partners met de vraag: 'Wat willen jullie?'", lichtte wethouder Arie Donker toe. "Op basis van de uitkomsten komen we terug naar de raad met het aantal benodigde vierkante meters waarvoor we ergens in Meerkerk ruimte moeten vinden. De SKCN wil graag een kinderdagopvang; daar is een grote behoefte aan. Als u als raad ook de bibliotheek onder wil brengen in de brede school, dan kost dat zo'n honderd vierkante meter extra."

Hij zag de gesprekken met vertrouwen tegemoet. "Met dezelfde partners hebben we in Ameide met de realisatie van de brede school al te maken gehad. We kennen hen van haver tot gort en kunnen goed met hen communiceren."