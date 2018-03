VVD Molenlanden laat de kiezer aan het woord

GIESSENLANDEN/MOLENWAARD • In maart en april organiseert VVD Molenlanden vier bijeenkomsten met als thema 'De kiezer aan het woord'. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de kiezer gevraagd zijn of haar ideeën en wensen te vertellen aan de hand van stellingen, die besproken worden.

Op deze manier wil de VVD Molenlanden erachter komen wat er leeft onder de inwoners van het toekomstige Molenlanden. Bij de bijeenkomsten is iedereen welkom. Men hoeft dus geen lid te zijn van de VVD.

Voorzieningen

De vier bijeenkomsten hebben allen een eigen thema. De eerste bijeenkomst is op maandag 19 maart om 20.00 uur in De Til in Giessenburg. Tijdens deze bijeenkomst zal er aan de hand van stellingen gesproken worden over voorzieningen als winkels, gezondheidscentra, sportvoorzieningen en scholen.

Stellingen, die tijdens deze avond onder andere besproken worden, zijn 'als mensen een voorziening willen in het dorp, dan moeten ze zelf de handen uit de mouwen steken' en 'in iedere kern zou er een geldautomaat, een supermarkt, een sportzaal en een huisarts moeten zijn. Desnoods verhogen we de belasting om dit mogelijk te maken'.

Ondernemers

Op dinsdag 27 maart is er voor de ondernemers uit Giessenlanden en Molenwaard in De Spil in Bleskensgraaf om 20.00 uur de bijeenkomst 'De ondernemer aan het woord'. De ondernemers zullen gevraagd worden te reageren op stellingen als 'de gemeente is voor mij en mijn bedrijf een zeer aantrekkelijke locatie' en 'de gemeente zou wat ruimhartiger moeten meedenken met mijn (uitbreidings)plannen'.

In april zal er een bijeenkomst voor jongeren zijn. Ook zal er in die maand een bijeenkomst aangaande ouderen en zorg plaatsvinden. Aan de hand van de input van deze vier bijeenkomsten zal de VVD Molenlanden het verkiezingsprogramma schrijven. Meer informatie over de bijeenkomsten is te vinden op de nieuwe website van de VVD Molenlanden: www.vvdmolenlanden.nl.