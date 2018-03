Verhuizing sv Meerkerk gaat toch door

MEERKERK • Even was er de angst bij sv Meerkerk dat de verhuizing naar het nieuwe sportcomplex niet door zou gaan, maar maandag bleek die angst volledig ongegrond.

Het college had gezien de budgetoverschrijding van dit project met meer dan 680.000 euro de gemeenteraad de vraag voorgelegd of de verhuizing wel door zou moeten gaan. Een vraag waar een unaniem antwoord op kwam: we hebben geen keus, dit dient door te gaan.

De belangrijkste reden voor die opstelling is het feit dat het realiseren van het nieuwbouwproject De Weide II afhankelijk is van de verplaatsing van de voetbalvelden.

Geen keus

Kees Vermaat (SGP) bijvoorbeeld was niet blij met de extra kosten. "Zeker omdat we destijds de toenmalig wethouder expliciet gevraagd hebben: 'Is dit voldoende?'. Die toezegging hebben we gekregen en nu moeten we constateren dat het toch niet zo is. Maar we hebben geen keus. Niet verplaatsen betekent een grote vertraging voor De Weide II en nieuwe woningen hebben we hard nodig."

En Kees Matsinger (ChristenUnie): "Voor een mooie nieuwe wijk is verplaatsing noodzakelijk. We moeten dankbaar zijn voor de medewerking van sv Meerkerk hierin. We moeten de meerkosten gewoon accepteren."

Enthousiasme

Eerder had Sjaak Versluis, voorzitter van sv Meerkerk, gepleit om de verhuizing door te laten gaan. "We hebben er allemachtig veel werk al ingestoken. Wij bieden u ongebreideld enthousiasme en zijn bereid er vol in te vliegen om iets moois van te maken."

Hij bood meteen ook aan een deel van het werk als vereniging op te pakken, zoals onder meer de directievoering. Versluis blikte daarnaast terug. "Achteraf hebben we verzuimd afspraken expliciet vast te leggen. Wellicht waren we naïef en iets teveel te goeder trouw. Op een gegeven moment vertrok de wethouder en bleek alles anders te lopen."

Tempo

Wethouder Van Santen refereerde in zijn beantwoording aan het werk van zijn voorganger. "In 2016 is bij het opstellen van het budget gekeken naar retrospectieve aspecten in plaats van prospectieve. En tegen de voorzitter van sv Meerkerk heb ik gezegd: 'Had maar eerder in de pen geklommen.' Maar dat is allemaal achteraf. Tempo is nu van het grootste belang. Op persoonlijke titel zeg ik dat ik de periode van december tot nu al drie verloren maanden zijn."

Op tafel kwam daarnaast de vraag of het nieuwe sportcomplex, net als De Weide II, gasloos gerealiseerd zou moeten worden. De meerkosten daarvan worden geschat op 140.000 euro. Ook daarin ging de raad unaniem mee. Hanneke van der Leun (VVD): "Gasloos bouwen is de standaard, dat zien we als een feit. Laten we hiermee toekomstgericht handelen."

