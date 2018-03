Aandacht voor gezonde leefstijl op De Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Openbare basisschool De Tuimelaar staat van maandag 12 tot en met 16 maart in het teken van lekker en gezond eten en bewegen.

De themaweek wordt mogelijk gemaakt vanuit het project Gezond Nieuw-Lekkerland. Tijdens de themaweek staan er voor groep 1 tot en met 8 van de Tuimelaar iedere dag speciale activiteiten op het programma.

Adviseur publieke gezondheid Neelke Krijgsman van de GGD, trekker van het project Gezond Nieuw-Lekkerland: "Alle kinderen gaan op hun eigen niveau aan de slag met gezondheid. Zoals met de suikerklontjeschallenge. Pauzehappen en -drankjes die rijk zijn aan suiker laten de kinderen deze week thuis. Van de 'uitgespaarde' suikerklontjes bouwen de kinderen een toren die iedere dag hoger wordt. En met 'Groen doet goed' gaan we lekker bewegen buiten. Vies worden hoort erbij! Verder gaan we op ontdekkingstocht bij supermarkt en groenteboer en doen we smartbreaks, smaaklessen en sportclinics."

Wethouder Piet Vat van de gemeente Molenwaard vindt de themaweek een goed initiatief. "Voor zowel de fysieke als mentale ontwikkeling van een kind is het belangrijk goed te eten en lekker te bewegen. Hoe eerder je dat aanleert, hoe beter. Wie gezond en fit is, heeft meer kansen om mee te doen. En zo'n week vol vrolijke activiteiten over eten, drinken en bewegen, maakt het alleen maar leuk om hiermee bezig te zijn."

Uitnodiging

De Tuimelaar trapt de week op maandag 12 maart af met een sponsorloop voor twee goede doelen (www.diabetesfonds.nl en www.voorsara.nl). Wethouder Piet Vat komt de kinderen aanmoedigen en geeft om 08.30 uur het startsein voor de warming-up. Belangstellenden zijn hierbij welkom.