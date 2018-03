Herstel zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers 1 mei klaar

GROOT-AMMERS • Het herstel van de gebouwen van zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers is op 1 mei klaar.

Dat meldt de gemeente Molenwaard in een persbericht. Op donderdag 18 januari trok een flinke storm over ons land. Een van de gebouwen die in Molenwaard schade opliep was zwembad De Dompelaar. Het dak van de kleed- en doucheruimtes waaide eraf.

Brandweerlieden en de Vrienden van de Dompelaar kwamen op de bewuste donderdag direct in actie. Zij ruimden samen direct de eerste rommel op en stelden de inventaris veilig.

Aannemer

De schade is opgenomen en de schade-expert van de verzekeraar heeft de schade vastgesteld. Gemeente Molenwaard heeft eind februari de opdracht tot schadeherstel verstrekt aan Schippers & den Hartog Bouw uit Langerak. De aannemer heeft toegezegd dat het zwembad voor 1 mei hersteld is. Het nieuwe zwemseizoen kunnen de gebruikers dus weer gebruik maken van het zwembad met bijbehorende faciliteiten zoals ze dat gewend zijn.

Wethouder Paul Verschoor: "De samenwerking en inzet direct na de storm was geweldig. Dit heeft verdere schade kunnen voorkomen. De partijen zijn snel aan tafel gaan zitten om ervoor te zorgen dat het zwembad op tijd open kan."

Vrienden

"Op 18 januari hebben wij, brandweer en gemeente direct de handen uit de mouwen gestoken. Na het eerste opruimen hebben we doorgepakt waardoor de aannemer nu snel aan de slag kan", aldus Marco van Leeuwen van Vrienden van de Dompelaar.

Ook Optisport is blij met het vooruitzicht dat alles straks op tijd gereed is: "De inwoners van Groot-Ammers maken graag gebruik van het zwembad. We zijn blij dat we straks op tijd open kunnen."