Geen maandelijks luchtalarm in delen van Nederland

REGIO • In sommige regio's in Nederland is het maandelijks luchtalarm vanwege een technische storing niet afgegaan.

De oorzaak is op dit moment niet bekend. Mocht er een incident zijn, dan wordt een NL-Alert ingezet. De melding van het niet afgaan van de sirenes komen uit delen van Zuid-Holland, Friesland, Zeeland en Gelderland. In ieder geval in Alblasserdam en delen van Molenwaard werd het alarm niet gehoord.