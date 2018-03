Windgaten zaten IJsclub De Molenhoek in Nieuw-Lekkerland dwars

NIEUW-LEKKERLAND • Ondanks enkele windgaten heeft ijsclub De Molenhoek uit Nieuw-Lekkerland de baan vrijdag open kunnen doen.

"We weten dat we 7 centimeter ijs nodig hebben om betrouwbaar open te kunnen gaan", vertelt tweede voorzitter Cees Noorlander.

Afgelopen vrijdagmorgen was het ijs op de meeste plaatsen nog maar 5,5 centimeter. Hier en daar werd 6 of 6,5 centimeter gemeten. Ook was het ijs op een stuk van de ijsbaan keurig 7 centimeter dik.

"Wij hebben als ijsmeesters overleg gehad hierover. Gezien het weer en dat de vorst niet zou aanhouden hebben we de middagtemperatuur afgewacht. Uiteindelijk hebben we besloten om de ijsbaan om twee uur te openen."

Vrijdagmiddag waren er al snel ongeveer 350 mensen op de baan en in de avond kon de Trainingsgroep, die al vanaf 30 november 1982 bestaat, de trainingen weer eens op natuurijs doen.

's Avonds waren er ongeveer 500 mensen op de baan. Noorlander: "We moesten wel steeds meer pylonen op de zwakke plaatsen zetten, maar we konden tot 22.00 uur open blijven."