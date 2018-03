Kunstgalerie in de Graanbuurt in Giessenburg

GIESSENBURG • Met de komst van kunstenaarscollectief Friends of Art is de Graanbuurt in Giessenburg een kunstgalerie rijker.

De ingebrachte kunst in uiteenlopende stijlen kenmerkt zich door recent en nieuw werk en komt verrassend samen in de boeiende collectie in de rietgedekte herberg 't Pinkeveer in de Dickens-achtige Kolenbeurs.

Het idee achter de kunstpresentaties van Friends of Art is het realiseren van de kick off van nieuw werk. Heeft een kunstenaar zijn of haar werk klaar dan blijft het niet in eigen atelier, maar wordt er direct een release van gemaakt naar de achterban: de 'vrienden van Friends of Art'.

Keuze

"De bijzondere sfeer is meteen voelbaar voor wie lekker door de Graanbuurt dwaalt", vindt John de Gelder, inwoner van Giessenburg en initiatiefnemer van het kunstenaarscollectief. Of je nu een romanticus bent of een pragmaticus, je ervaart de vleug bohemien en proeft de rijke historie van de oude panden en in authentieke stijl nagebouwde gevelpandjes, verklaart hij het gevoel dat je er krijgt. "Net zoals je op een kunstwerk verliefd kan worden, word je dat op de Graanbuurt. Een paradijs, riep Kitty, een van onze kunstenaressen, spontaan uit."

John liet zijn oog vallen op de rietgedekte herberg 't Pinkeveer. "Een uniek historisch pandje, tot in de finesses nagebouwd door bedenker en eigenaar Jan Boer. Samen met een cluster van andere gevelpandjes in klinkerstraatjes vormt het de Kolenbeurs. Wat een mooie kans om ons hier te kunnen presenteren.

"In de Graanbuurt staat beleving voorop", gaat John verder. "Hier kun je urenlang ronddolen en je laten inspireren door alles wat de Graanbuurt te bieden heeft. Een bezoek wordt ervaren als een groot avontuur, achter elke gevel valt iets bijzonders te ontdekken. En nu is het zover, ook de kunst heeft een plek gevonden in de Graanbuurt. Mijn motto voor iedereen die de kunst omarmt: kom, loop binnen, de deur staat open, kijk en geniet, kunst is voor iedereen."

Op de website www.friendsofart.nl worden de kunstenaars geïntroduceerd en zijn alle actuele werken in beeld gebracht.