Mooi prestatie regionaal team aan NIBS Case Competitie

GIESSENBURG • Vier scholieren uit de regio; Lars Vonk uit Giessenburg, Tiana uit Papendrecht en Ankie en Bart van de Hogeschool Rotterdam, hebben in de afgelopen week deelgenomen aan het NIBS 2018 Case Competitie in Guatamala.

Aan deze competitie gingen zestien internationale teams onderling de strijd aan voor de NIBS 2018 bokaal. Helaas kwamen ze een half punt te kort voor de kwartfinale, maar ze wonnen wel twee van de drie wedstrijden in de poulefase. Lars Vonk werd tevens nog verkozen tot de beste presentator! Een prachtig resultaat en volgende week zal het team nog één keer opwachting maken in Spanje.

De NIBS Worldwide Case Competition is een jaarlijkse casecompetitie waar 16 gekwalificeerde teams van over de hele wereld het tegen elkaar opnemen. De NIBS Worldwide Case Competition is een van de oudste casecompetities van de wereld voor nog niet afgestudeerden. Studenten die deelnemen, moeten beschikken over probleemoplossend vermogen, zakelijk inzicht, cultureel inzicht, communicatieve vaardigheden en moeten goed kunnen samenwerken. Teams van verschillende hogescholen en universiteiten strijden in teams van vier studenten voor de winst. Zij ontvangen een schriftelijke case die gebaseerd is op internationale business problemen en hebben beperkt de tijd om een advies uit te brengen aan de organisatie. Vervolgens moet deze gepresenteerd worden aan de jury die bestaat uit (senior)managers, beleidsmakers en academici.