Klim-Op uit Hoornaar op bezoek in de Zes Molens

HOORNAAR • Voor de voorjaarsvakantie is OBS Klim-Op uit Hoornaar naar De Zes Molens geweest. GiGa Giessenlanden organiseerde een jong/oud activiteit.

Het maandthema van De Zes Molens was 'Liefde is', onze komst werd hierdoor ingevuld als 'Liefde is Jong en Oud samen bewegen'. Hierbij werden groep 5, 6 en 7 in drie groepen verdeeld en werden er drie verschillende activiteiten gedaan met de ouderen, namelijk: doekleden, tovertafel/belevenistafel en talenten van vroeger (piano en sjoelen). Het was een heel gezellige middag!