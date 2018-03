Koperen Knop: Werkstukken maken over Donald Duck

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Aanstaande zomer staat Donald Duck centraal in Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam. En niet alleen Donald, maar ook zijn familie en vrienden zijn er te vinden. Het museum wil iedereen een kans geven om aan deze zomerexpositie mee te doen. Dat kan heel eenvoudig door een werkstuk te maken van iets dat met Donald Duck te maken heeft. Reacties graag vooraf naar het museum.

Samenwerking, vernieuwing en kwaliteitsverbetering staan dit jaar hoog in het vaandel van De Koperen Knop. Daarom doet het museum een oproep: maak een werkstuk over Donald Duck. Dat kan en mag van alles zijn. Denk aan kostuums, silhouetten, tekeningen, (bewerkte) foto's, schilderijen, beelden, figuren van papier maché en nog veel meer. Men kan hiervoor alle geschikte materialen gebruiken. En natuurlijk mogen alle figuren rond de stripheld hierbij betrokken worden of de vele specifieke voorwerpen die zo kenmerkend zijn voor Donald Duck. Bijvoorbeeld Lampje, de trouwe gezel van Willy Wortel.

Natuurlijk wil het museum zo snel mogelijk weten wat er zoal gaat worden gemaakt voor de expositie, want daar moet bij de inrichtingsplanning rekening worden gehouden. Daarom het dringende verzoek eerst even met het museum contact op te nemen, alvorens er gewerkt gaat worden aan Donald Duck-kunst. Dat kan door langs te gaan bij het museum aan de Binnendams 6 in Hardinxveld-Giessendam, een email te sturen naar koperenknop@koperenknop.nl of te bellen naar 0184-611366.