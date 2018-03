Open dag in verpleeghuizen

REGIO • De locaties van Present in de regio houden op zaterdag 17 maart van 10.00 tot 14.00 uur een open dag: Open Vensters in Ameide, De Hof van Ammers in Groot-Ammers, Graafzicht in Bleskensgraaf en Emma in Leerdam.

Er worden rondleidingen gegeven door de gebouwen en er wordt uitleg en informatie gegeven over zorg, wonen, welzijn en de dagverzorging. Om een indruk te geven van Tafeltje Dekje maaltijden wordt er een gratis proeverij gehouden in Open Vensters en in Graafzicht.

Open Vensters

Er worden in Open Vensters eigengemaakte spulletjes verkocht en uitleg gegeven over de diverse activiteiten. Voor jong en oud is het leuk om de Tovertafel en de Silverfit Mile fiets eens uit te proberen. En de Koersbalmat ligt klaar om een balletje te gooien. De verzorgenden geven uitleg over hun werk en voor wie wil kan de bloeddruk en bloedsuiker worden gemeten. Ook is er informatie te verkrijgen over leren, werken en vrijwilligerswerk bij Present.

Hof van Ammers

In de Hof van Ammers worden plantenbakjes verkocht door de welzijnsmedewerkers en uitleg gegeven over de diverse activiteiten voor bewoners en andere mensen uit de buurt. Voor jong en oud is het leuk om de Belevenistafel eens uit te proberen. En de allerkleinsten kunnen worden geschminkt. Om 10.30 uur wordt er een gratis beweeg les gegeven door een professionele beweegcoach. Ook is er informatie te verkrijgen over leren, werken en vrijwilligerswerk bij Present.

Graafzicht

De medewerkers van het restaurant van Graafzicht vertellen tijdens de open dag graag meer over de mogelijkheden om een zaaltje te huren. Er worden eigen gemaakte spulletjes verkocht door de Welzijnsmedewerkers en uitleg gegeven over de diverse activiteiten bij Graafzicht. Voor jong en oud is het leuk om de Belevenistafel en het Fietslabyrint eens uit te proberen.

Om 11.00 uur en om 13.00 uur is er een gratis beweeg les onder leiding van een professionele beweegcoach. En de Koersbalmat ligt klaar om een balletje te gooien. De verzorgenden geven uitleg over hun werk en voor wie wil kan de bloeddruk worden opgemeten. Ook is er informatie te verkrijgen over leren, werken en vrijwilligerswerk bij Present.

Ook in verpleeghuis Emma in Leerdam wordt op zaterdag 17 maart open huis gehouden.