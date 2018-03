Nieuwe haan voor kerktoren Schelluinen

SCHELLUINEN • De ene unieke haan op de toren van de hervormde kerk in Schelluinen werd zaterdag ingewisseld voor een nieuwe unieke haan.

Een zinken haan en ook nog een driedimensionaal; de haan op de kerktoren in Schelluinen kende zijn gelijke niet. "De hanen in de regio zijn allemaal van koper", vertelt ouderling-kerkrentmeester Adriaan Roest van de plaatselijke hervormde gemeente. "En ze zijn ook plat. Dat maakt onze haan bijzonder."

Het beeld van de vogel staat terwijl hij dit uitlegt inmiddels niet meer op de toren, maar op een tafel in kerkelijk gebouw De Bron. Over een uurtje zal zijn vervanger, die er naast ligt, met een kraan bovenop de kerktoren geplaatst worden. Het is een gebeurtenis die door de gemeente is aangegrepen om de leden voor een kop koffie en een gebakje uit te nodigen.

Kogelgaten

Het is goed te zien dat de haan in slechte staat verkeert. Saillant detail zijn de kogelgaten, waarschijnlijk veroorzaak door iemand met een buks. Daarnaast zie je dat hij in het verleden al eens opgelapt is.

Roest: "Tijdens de onlangs verrichte werkzaamheden aan de toren, waarbij het uurwerk is vervangen, kregen we te horen dat de haan er niet best meer uitzag. We hebben hem naar beneden gehaald en toen bleek dat hij niet meer te repareren was. De reparateur bij wie we hem brachten had in de veertig jaar dat hij dit werk deed nog nooit zo'n haan gezien."

Het Anker

Herstel bleek dus niet meer mogelijk en de kerkrentmeester gingen op zoek naar een vervangend exemplaar. Overigens: dat de kerkelijke gemeente dit moest doen, komt omdat in Schelluinen de toren van de kerk is. Een uitzondering, want de toren is vrijwel overal van de burgerlijke gemeente. De oplossing bevond zich maar enkele tientallen meters bij de hervormde kerk vandaan. Het maritieme bedrijf Het Anker, gevestigd aan de rand van het dorp bij de N216, besloot de vervangende haan te maken en te schenken.

Dominee Henk Velthuijzen, voorganger van de hervormde gemeente in Schelluinen, neemt tijdens de bijeenkomst in De Bron het nieuwe exemplaar officieel in ontvangst uit handen van Raffaele Cernoia van Het Anker.

Gedenkjaar

"Daar zijn we uiteraard heel dankbaar voor", gaat Adriaan Roest verder. "De medewerkers van Het Anker hebben er een aluminium plaat voor gebruikt en de haan is, net als zijn voorganger, niet plat maar gemaakt van verschillende lagen. Daarmee hebben we weer een unieke haan op onze kerktoren." En passant deelt hij de aanwezigen ook mee dat Schelluinen in 2020 800 jaar bestaat. "Dat wordt een gedenkjaar en ook vanuit de kerk zullen we daar aandacht aan gaan besteden."

Geurt Mouthaan