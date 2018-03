Jong kookt voor oud in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Op donderdag 1 maart werd onder leiding van een gezonde kok de jeugd uit Groot-Ammers flink aan het werk gezet. Voor de bezoekers van Huis van de Waard werd een speciale avond georganiseerd. De jeugd kookte voor ruim 40 personen een gezond en overheerlijk driegangenmenu.

De jeugd werd deze dag wat bijgebracht over het koken, de etiketten en gezonde voeding. De ouderen genoten van de maaltijd en het samenzijn met de jeugd. Aan tafel ontstonden er mooie gesprekken en was iedereen tevreden over de zeer geslaagde avond.

Molenwaard Actief kijkt samen met Huis v/d Waard, GGD en Stichting Jongerenwerk terug op een geslaagde activiteit en willen alle vrijwilligers bedanken voor dit succes.