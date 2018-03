LEXMOND/WIJNGAARDEN • In Lexmond en Wijngaarden gingen de ijsbanen vanochtend (vrijdag) om 10.00 uur voor de eerste keer open.

In Lexmond was dit donderdagavond al duidelijk. In Wijngaarden is afgelopen nacht hard gewerkt om de landijsbaan achter dorpshuis 't Wingerds Hof klaar te krijgen. Om 10.00 uur werd gemeten of de baan open kon. Dat bleek het geval, zodat er ook in Wijngaarden op de ijsbaan geschaatst kan worden.