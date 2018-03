IJsclub Willem Barendts in Streefkerk maakt ijsbaan op trapveld; vanavond priksleeën

STREEFKERK • Met man en macht werkte ijsclub Willem Barendts vanaf begin deze week om Streefkerk van een ijsbaan te voorzien.

En die missie slaagde. Woensdag kon jong en oud terecht op de speciaal geprepareerde ijsbaan op het trapveld. Het kostte de vrijwilligers wel de nodige nachtelijke uren om de baan in optima forma te krijgen. Afgelopen nacht moest er extra hard gewerkt worden, omdat een aantal onverlaten het nodig vond om met brommers over de ijsbaan te rijden.

Ook vandaag gaat de ijsbaan op het trapveld weer open. Vanavond (vrijdag) is er ter afsluiting een kampioenschap priksleeën voor jong en oud. Vanaf 19.30 uur voor de jeugd tot en met 12 jaar; vanaf 20.15 uur voor de jeugd vanaf 13 jaar; vanaf 21.00 uur voor volwassenen.

De prijsuitrijking is in de kantine van de ijssclub en daarna is er de feestelijke afsluiting van de winter.