Surfen en skiën op het ijs in Ottoland

OTTOLAND • IJspret heb je in veel verschillende vormen en maten, maar skiën en surfen op het ijs blijft toch vrij zeldzaam.

Voor de broers David en Ronnie Bons is het echter een geliefde hobby. De geboren en getogen Ottolanders, die inmiddels beiden in Rotterdam wonen, surfen 's zomers en gaan daar in de winter als er ijs ligt gewoon mee door.

"Er zijn er niet veel die dit doen", geeft David toe. "De ene plank hebben we gekocht, de andere hebben we zelf gemaakt." Tijdens het surfen dragen de broers Bons een helm. Niet voor niet, licht Ronnie toe: "We bereiken hier snelheden van zo'n veertig kilometer per uur en het ijs geeft niet mee als je valt."

IJsskiën

Het ijssurfen wordt nog wel door anderen gedaan, maar het ijsskiën, dat hebben ze toch echt zelf bedacht. Het recept is simpel: een stuk touw, twee ski's en voldoende wind om de persoon die skiet over het ijs te kunnen trekken.

Aan beide voorwaarden werd donderdagmiddag op het water tussen Goudriaan en Giessenburg, ter hoogte van de Slingelandse Plassen, voldaan. De twee broers konden zodoende op hun eigen manier van het ijs genieten.