Henk-Jan Bouter uit Nieuw-Lekkerland behaalt diploma Meester Worstmaker

NIEUW-LEKKERLAND • Na jarenlange werkervaring en diverse bekroningen op slagersvakgebied heeft Henk-Jan Bouter een specialistische training worstmaken gevolgd. Sinds kort mag hij zich Meester Worstmaker noemen.

Vanaf zijn zesde jaar was Henk-Jan (31) in de slagerij van vader Henk Bouter te vinden om bijvoorbeeld tartaartjes te steken of slavinken te maken. Na de SlagersVakOpleiding werkte hij enige tijd in slagerszaken in Dordrecht en Rotterdam, om vervolgens bij zijn vader in de zaak in Nieuw-Lekkerland te komen werken.

Hij is nu reeds zestien jaar full time slager en richt zich vooral op de worstmakerij. Diverse bekroningen heeft hij ontvangen, o.a. met zijn kookworst, leverworst, boerenachterham en gebraden kipfilet. Al deze producten werden hierbij beoordeeld op uiterlijk, geur, smaak en consistentie (houdbaarheid). Voor de bekroningen behaalde hij steeds een cijfer hoger dan 9,6. Lager dan 9,6 zou het nog steeds een prima product zijn, maar geen bekroning opleveren.

Niet zomaar

Het afgelopen jaar volgde hij de eenjarige opleiding tot Meester Worstmaker. "Je mag zo'n opleiding niet zomaar volgen," vertelt Henk-Jan. "Allereerst is vijf jaar werkervaring vereist, verder moet je aan vakwedstrijden meegedaan hebben en diverse bekroningen behaald hebben. De training zelf bestaat uit slechts zes cursusdagen, maar is heel intensief. Voor iedere cursusdag moet je drie of vier producten meenemen die je op je eigen bedrijf gemaakt hebt. Diverse soorten worst heb ik in onze worstmakerij 'ontworpen'. Elke worst is uniek. Wij gebruiken geen E-nummers, geen enkele schadelijke toevoeging. Ook werk ik met enkelvoudige kruiden, dat wil zeggen dat ik geen kruidenmixen gebruik. Ik kies zelf hoeveel peper, hoeveel zout, enzovoorts. Bij het examen moest ik achttien enkelvoudige kruiden blind ruiken en vervolgens de namen ervan noemen."

Henk-Jan geniet duidelijk van het slagersvak. "Het was altijd wat ik wilde. Na de opleiding worstmakerij is het zelfs nog meer een passie van me geworden. Het is toch geweldig dat je met een stuk vlees begint en daar dan een heel mooi product van maakt?" Wat de toekomst betreft hoopt Henk-Jan zich persoonlijk te blijven ontwikkelen en ongeveer elke maand een nieuw product te blijven presenteren.

Ook de slagerij is voortdurend in ontwikkeling. Slager Henk Bouter merkt op: "We zijn nu eigenlijk een 'eet-winkel' geworden, omdat er zo'n gevarieerd aanbod is." Vanaf 1 januari 2020 zal Henk-Jan samen met zijn broer Jitze de zaak van hun vader overnemen. Zij zijn dan de vierde generatie die slagerij Bouter runt.

Janny den Besten