Audionetic voor de Hoekmolen, Bonkmolen en Vlietmolen in Zederik

ZEDERIK • De molens van Zederik krijgen op maandag 5 maart een audionetic. Deze audionetics zijn praatpalen die werken met zelfopgewekte energie en verschaffen historische informatie over de molens. Zo kunnen bezoekers nog meer te weten komen over deze prachtige molens.

Op maandag 5 maart is de oplevering van drie audionetics bij de molens van Zederik. Wethouder Herman van Santen zal van 10.00 tot 11.00 uur de opening verrichten bij de Bonkmolen. Hij doet dit samen met molenaar Leen van Aalsburg, die namens de SIMAV de opening verricht.

Wethouder Herman van Santen is blij met de audionetics. Hij legt uit: "Samen met de leverancier Playnetics en de molenstichting SIMAV is de gemeente aan de slag gegaan met het realiseren van deze producten. In mei 2017 was het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme vastgesteld door de gemeenteraad. Er was ruimte voor het inbrengen van nieuwe initiatieven. In het kader van stimuleren van recreatie en toerisme heeft raadslid Kees Matsinger destijds voorgesteld om audionetics te plaatsen bij de molens van Zederik. Daar is nu invulling aan gegeven."