GIESSEN • Met plafonds van Plameco kunnen ruimtes compleet gerenoveerd worden. Meestal binnen één dag, zonder veel lawaai, vuil of stof. Ook de meubels kunnen voor het grootste deel gewoon blijven staan.

De plafonds kunnen direct onder het bestaande plafond gemonteerd worden, of dit nu een schrootjes- of gipsplafond, of betonplaten betreft. Een Plameco spanplafond is overal eenvoudig te monteren en bespaart vaak ook het uitbreken van het oude plafond. Neemt u gerust eens contact op met uw Plameco-dealer. Hij heeft ook voor uw plafond de perfecte oplossing en de op maat gemaakte offerte is geheel vrijblijvend en kosteloos.

De plafonds zijn in talloze kleuren verkrijgbaar, in zowel matte als hoogglans uitvoeringen. In combinatie met verschillende sierlijsten en complete verlichting is er zo de keuze uit meer dan 100 varianten. Of het nu een klassiek wit mat plafond betreft met eenvoudige sierlijsten, of hoogglans zwart met aluminium sierlijsten en bijpassende inbouwspots, een Plameco plafond is een opwaardering voor elke ruimte.

Nooit meer witten

Na de inbouw van een Plameco spanplafond behoort het vervelende witten van plafonds tot het verleden, net als het afdekken van de wanden en meubels. De plafonds zijn duurzaam, onderhoudsvriendelijk en zelfs afwasbaar. Omdat ze vochtbestendig en schimmelwerend zijn, zijn ze voor alle soorten ruimten geschikt, dus ook voor badkamers en keukens. Zelfs in luifels!

Indien gewenst is het mogelijk om voor de montage een lichtplan op te laten stellen, om zo de optimale verlichting van een ruimte te bewerkstelligen. Er is keuze uit talloze soorten inbouwspots, maar uiteraard kunnen de oorspronkelijke hanglampen of plafonnières ook weer gemonteerd worden. De plafonds worden gemonteerd door ervaren vakmensen, zodat ook bij hoge inbouwkasten, gordijnrails of rolluiken een perfecte oplossing geboden wordt.

Meer weten?

Kom naar de Open Dagen, Plameco Giessen nodigt u uit om aanstaande vrijdag en zaterdag zelf een kijkje te komen nemen aan de Distributiestraat 59 in Giessen. De koffie staat klaar!