'Mooie' luchtfoto's van uitgebrand pand in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Het is eigenlijk niet mooi, en toch ook weer wel: de luchtfoto's die Erwin Gerwig gistermiddag maakte van het uitgebrande pand in Groot-Ammers, dat inmiddels deels gesloopt is.

De foto's, genomen vanuit een vliegtuig, laten namelijk op treffende wijze de immense ravage zien die de vuurzee heeft aangericht in de nacht van maandag op dinsdag.