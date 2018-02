Sv Meerkerk wandelt naar gemeentehuis Zederik

MEERKERK • De gemeente Zederik vergadert op maandag 5 maart over de toekomst van Sv Meerkerk.

De gemeenteraad neemt nog geen finale beslissing over de eventuele verplaatsing van de dorpsclub. Maar het college van burgemeester en wethouders vraagt onder leiding van wethouder Van Santen een richtinggevende uitspraak te doen voor de raadsvergadering later deze maand.

De gemeenteraad heeft de keuze uit twee varianten. Of handhaven van het complex op de huidige locatie en, met vertraging, de nieuwbouwwijk Weide II om de bestaande voetbalvelden realiseren en de reeds gemaakte kosten accepteren. Of de meerkosten voor volledige nieuwbouw (geraamd op ruim 680.000 euro) voor lief nemen en voor volledige verplaatsing kiezen.

Boost

"Voor de toekomst van de voetbalvereniging, maar zeer zeker ook voor het dorp is voor ons de keuze duidelijk en dat is een verhuizing naar een nieuw complex", aldus Sv Meerkerk-voorzitter Sjaak Versluis. "Met een ultramodern clubgebouw, waar ook plaats is voor andere verenigingen en instanties, geven we niet alleen de voetbalvereniging maar het hele dorp een geweldige boost. We denken aan een Buitenschoolse Sportopvang en bijvoorbeeld de schaakvereniging."

En dus nodigt Sv Meerkerk het hele dorp uit om aanstaande maandag met veel tam tam aanwezig te zijn tijdens de Informatievergadering op het gemeentehuis. "Via Facebook, twitter en ouderwetse posters hebben we alle spelers, leden, ouders en supporters van SVM uitgenodigd om maandagavond om 19.00 uur aanwezig te zijn in de kantine. Aansluitend vertrekken we in een wandelmars naar het gemeentehuis aan het Raadhuisplein, waar om klokslag 19.30 uur de mogelijke verplaatsing van ons complex als eerste op de agenda staat. Het is van belang om met zoveel mogelijk mensen aanwezig te zijn. We moeten de gemeenteraadsleden laten zien hoe belangrijk de verhuizing is voor onze leden, maar ook voor het dorp."

Happening

Versluis lacht. "We gaan er een ware happening van maken, de geelzwarte fakkels zijn al besteld. Het wordt een legendarische Yellow & Black Walk, die we na afloop afsluiten in de huidige kantine. Hopelijk met een goed gevoel en het vooruitzicht dat de gemeenteraad later deze maand besluit tot verplaatsing van ons complex en volledige nieuwbouw in zuidelijke richting. Hiermee zijn de inwoners van Meerkerk gesteld voor de toekomst."

Theo Sprong