CU Giessenlanden: 'Claim Tilgroep is niet terecht'

GIESSENLANDEN • De claim van 186.000 euro die de gemeente Giessenlanden aan De Tilgroep wil toekennen mist een juridische grondslag. Dat vindt de ChristenUnie (CU) uit Giessenlanden

De gemeente Giessenlanden loopt bovendien een financieel risico als zich in de toekomst tegenvallers voordoen. Dit concludeert de ChristenUnie na bestudering van de antwoorden op eerder gestelde vragen. De antwoorden geven de CU aanleiding opnieuw vragen over dit onderwerp te stellen.

De kwestie over de 'juridische hardheid' van de claim speelt zich af tegen de achtergrond van de verzelfstandiging van De Tilgroep. De gemeente Giessenlanden heeft de activiteiten van De Tilgroep begin 2016 overgedragen aan de stichting Exploitatiemaatschappij De Tilgroep (ETG). De ETG kreeg een bruidsschat van ruim 8 miljoen euro mee, voldoende om gedurende vijftien jaar de exploitatie van de Giessenlandse dorpshuizen veilig te stellen.

Rafelrandje

Na de verzelfstandiging bleek er toch nog een rafelrandje. In Giessenburg wordt als onderdeel van de zogenaamde activiteitenzone een nieuwe sporthal gebouwd, waarvan Stichting ETG de exploitatie op zich neemt. In het voorjaar van 2017 is besloten een sporthal met drie segmenten te bouwen. Stichting ETG meldde daarop in de toekomst een tekort te voorzien, omdat zij was uitgegaan van een sporthal met vier segmenten, wat een gunstigere exploitatie zou betekenen. Om de vermeende tegenvaller op te vangen diende Stichting ETG een claim in van 186.000 euro, die de gemeente Giessenlanden terecht vindt.

Kritische vragen

De ChristenUnie-fractie heeft in juni 2017 al kritische vragen over de claim gesteld. De CU vroeg zich toen onder meer af op welke gronden de claim zou worden toegekend. De Giessenlandse wethouder Elisabeth van Leeuwen (CDA) vond de claim juridisch hard, met verwijzing naar de koopovereenkomst.

CU-fractievoorzitter Aart Schalk bestrijdt dat: 'In de koopovereenkomst wordt niet expliciet vermeld dat er een sporthal met vier segmenten zou komen. De overeenkomst laat ook ruimte voor drie segmenten. Wij komen tot de conclusie dat wethouder Van Leeuwen dus ten onrechte heeft verklaard dat de claim van de Stichting ETG juridisch hard zou zijn.'

Bruidsschat

Het raadsvoorstel voor de verzelfstandiging van De Tilgroep in 2015 laat volgens Schalk evenmin ruimte voor een claim. De bruidsschat is in het raadsvoorstel gedetailleerd onderbouwd, zonder een verwijzing naar het aantal segmenten van de in Giessenburg te bouwen sporthal. "De raad mag er dus van uitgaan dat na betaling van een eenmalige bijdrage van 8.032.117 euro partijen elkaar niets meer verschuldigd zijn", aldus Schalk. Al met al ontbreekt de juridische hardheid, zo luidt het oordeel van CU-fractievoorzitter Schalk.

Concurrentievervalsing

"De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de besluitvorming op een zakelijke en betrouwbare manier tot stand komt, dat de bedragen kloppen en definitief zijn. In het geval van de uitbesteding van het beheer van de nieuwe sporthal in Giessenburg aan ETG lijkt dat niet geval", aldus Schalk.

"Nu lijkt het erop dat ETG toch níet verzelfstandigd is, maar extra financiële ondersteuning krijgt. Dat is een vorm van concurrentievervalsing. Het college vindt kennelijk dat er ruimte is om bij elke negatieve afwijking van de voorspelde exploitatie extra geld ter beschikking te stellen. Dat staat haaks op het raadsbesluit en de overeenkomst zoals de gemeente die met ETG heeft gesloten."

Afhankelijk van het antwoord van het college op de gestelde vragen overweegt CU Giessenlanden een interpellatiedebat aan te vragen.