Gasterij De Donk op bijzondere plek

BRANDWIJK • Suzan van Pelt en haar man Rob openen op vrijdag 2 maart Gasterij De Donk in Brandwijk. Bezoekers kunnen er koffiedrinken en lunchen.

Tien jaar geleden kochten Suzan en haar man een boerderij op De Donk in Brandwijk, een van de meest afgelegen plekken in de Alblasserwaardse polder. Achter een van de gloednieuwe tafels van haar gasterij vertelt Suzan: "We hebben ruim de tijd genomen om te verbouwen. We wilden gevoel krijgen bij de plek, zodat onze ziel hier kon landen." Na maanden klussen verhuisden ze vanuit Ridderkerk naar de buurtschap met enkele boerderijen. Ze voelen zich thuis. "Het is hier ruimer en vriendelijker."

Bed & Breakfast

Ze hadden allerlei plannen voor hun nieuwe plek, maar namen de tijd om die te laten rijpen. Ze kregen vergunning om een Bed & Breakfast te beginnen. "Die moet nog gebouwd worden." Eerst openen ze nu hun Gasterij De Donk, een plek waar fietsers en wandelaars elke vrijdag en zaterdag koffie of thee kunnen drinken of een eenvoudige lunch kunnen nuttigen, met uitzicht op water, riet, de uitgestrekte polder en hoge Hollandse luchten.

"Als straks de B&B klaar is, wordt dit ook ontbijtruimte voor onze gasten." Ze wijst naar de overkant van het smalle pad waaraan de boerderijen liggen. "Daar stonden heel oude schuren op instorten. Er komen drie tuinkamers. De fundering en leidingen liggen er al. In 2019 willen we die plannen verder vormgeven."

Plek delen

"We houden van mensen", zo licht Suzan hun keuze toe. "We vinden dit zelf een heel mooie plek en vinden het fijn om die te delen. Ik heb een horecaverleden. Momenteel heb ik een leuke baan bij een leasemaatschappij, maar ik mis het persoonlijke contact. "

Horeca-ervaring

Gasterij De Donk kan maximaal achttien mensen ontvangen. Suzan heeft jarenlange horeca-ervaring. "Ik heb gewerkt als chef-kok. Het is heel leuk dat ik nu een gelegenheid heb die van onszelf is; ik mag zelf beslissingen nemen. We hebben al een try out gehad: een kerkenraad hield bij ons een inspiratiemiddag, met koffie en tulband, een wandeling en lunch. Ik vond het heel erg leuk om hen te ontvangen." Haar ideaal: "Een laagdrempelige plek waar iedereen zich welkom voelt, waar mensen met elkaar in gesprek komen, bijvoorbeeld over de natuur om ons heen."

Buiten de twee openingsdagen (vrijdag en zaterdag) is het mogelijk om de locatie te huren, bijvoorbeeld voor workshops of feestjes. Meer op: https://benbdedonk.nl/