Zwijnenburg Mode in Meerkerk opent vernieuwde lunchroom 'Aan Tafel'

MEERKERK • De compleet vernieuwde lunchroom bij Zwijnenburg Mode aan de Tolstraat 17 in Meerkerk is vanaf nu geopend.

Een dagje Zwijnenburg wordt nu nog meer genieten in stijl. Klanten van Zwijnenburg kunnen even uitblazen tijdens een shopdag?

Lekker zitten in een mooie, lichte omgeving, uitkijkend over de Zederik en genieten van een vers kopje koffie of een biologisch sapje. "Naast feestelijk belegde broodjes hebben we natuurlijk ook warme lunchgerechten en soepen", aldus Debbie Zwijnenburg van Zwijnenburg Mode.

Er is keuze genoeg met voor ieder wat wils, en allemaal met zorg en aandacht bereid.

Voor meer informatie: www.zwijnenburgmode.nl.