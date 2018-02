GROOT-AMMERS • Het uitgebrande pand aan de Gelkenes wordt deels of zelfs gedeeltelijk al op dinsdag gesloopt. Dat deelt Ingeborg Voogt van de gemeente Molenwaard.

Deskundigen hebben dinsdagochtend direct na de nachtelijke brand in het voormalige pand van Nebest in Groot-Ammers onderzoek gedaan naar de stabiliteit van de muren.

"Daaruit is gebleken dat er in ieder geval één muur en mogelijk meerdere muren omgehaald moeten worden", legt Ingeborg Voogt uit. "Wanneer de eerste muur omgehaald is, wordt gekeken of er nog meer muren om moeten."

De sloopwerkzaamheden en de onduidelijkheid van de stabiliteit van de muren zorgden er aanvankelijk voor dat de pont niet mocht varen. Inmiddels vaart het veer naar Schoonhoven weer (12.05 uur).

De eigenaar van het voormalige Nebestgebouw woont naast het verwoeste pand. Hij wilde aldaar een hospice maken. Vandaag zou een lift geplaatst worden in het uitgebrande pand.