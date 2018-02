Kinderen uit Groot-Ammers krijgen veilig verkeersles

GROOT-AMMERS • Aannemersbedrijf Mourik uit Groot-Ammers heeft donderdag in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland dodehoeklessen gegeven aan basisschoolleerlingen van CBS Eben-Haëzer en OBS De Ammers.

Wethouder Boender heeft de praktijklessen afgetrapt op CBS Eben-Haëzer en daarna kregen de kinderen op OBS De Ammers de les. De lessen staan in relatie met het project rioolvervanging Fortuijnplein in Groot-Ammers, waar Mourik hoofdaannemer van is. Hierdoor rijdt er groot materieel in de buurt van de scholen.

Door middel van theorie- en praktijklessen worden de leerlingen meegenomen in de wereld van de vrachtwagenchauffeurs. De chauffeurs kunnen niet álles zien en daarom zijn de vrachtwagens van Mourik voorzien van sensoren, extra spiegels en een achteruitrijcamera.

Er blijven echter plekken rondom de vrachtwagen waar fietsers ineens onzichtbaar worden, ze zitten dan in de dode hoek. Uiteraard moet ook de vrachtwagenchauffeur goed opletten, maar Mourik wil met deze lessen vooral bereiken dat de jonge fietsers zich bewust worden van het gevaar van de dode hoek van vrachtwagens.