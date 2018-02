Expositiecommissie Koperen Knop zoekt ondersteuning

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam zoekt enkele leden voor de expositiecommissie. Deze commissie bedenkt en richt de exposities in.

Dit leuke werk blijkt in de praktijk steeds omvangrijker te worden. Daarom is het museum op zoek naar personen, die hieraan hun medewerking willen geven. Het werk is zeer divers en zorgt voor veel externe contacten. Voor meer informatie of aanmelding: museumdirecteur Alida Ambachtsheer via 06-14148618.

In het museum werken in totaal zo'n 130 vrijwilligers. Elk van hen heeft een eigen functie en taak binnen de organisatie. Een groot aantal museale taken wordt uitgevoerd door een groep eensluidende vrijwilligers. Een voorbeeld daarvan vormt de expositiecommissie, die bestaat uit 12 leden. Uit deze commissie wordt voor elke expositie (vijf tot zes per jaar) een voorbereidingsgroep belast met een bepaalde expositie. Die bestaat uit drie tot vijf personen en een coördinator. Zij maken met elkaar een expositie, waarbij ondersteuning is door andere vrijwilligers van het museum.

Het werk van de commissie is zeer gevarieerd en betekent ook dat er veel contact wordt gelegd met tal van mensen, instellingen en grotere musea. Iemand die zich hiervoor inzet, ervaart de hierbij behorende mooi en leuke contacten.

De Koperen Knop kent een modern vrijwilligersbeleid met overlegstructuren en functioneringsgesprekken met een nadrukkelijk tweesporenbeleid. Het museum ziet de vrijwilligers als de ambassadeurs van haar organisatie. De werkzaamheden vergen in normale omstandigheden een aantal dagdelen per expositie, afhankelijk van de omvangrijkheid van de werkzaamheden. Ook in de avonduren kan er een beroep op de commissieleden worden gedaan, voor vergaderingen en dergelijke.

Voor meer informatie: www.koperenknop.nl.