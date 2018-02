Boek over Watersnood in één avond uitverkocht; herdruk komt eraan

BLESKENSGRAAF • Het boek Watersnood 1953; ramp en realiteit, dat op 1 februari 2018 is gepresenteerd, was in één avond totaal uitverkocht.

Dat was voor Historische Vereniging Binnenwaard aanleiding om tot een herdruk over te gaan. De herdruk verschijnt op 28 februari 2018. Het boek kan besteld worden via www.binnenwaard.nl of worden aangeschaft elke zaterdagmiddag in museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf tussen 14.00 en 16.30 uur. De prijs van het prachtige boek met veel uniek fotomateriaal bedraagt 10 euro.

Het boek is ook te koop tijdens de lezing van Jan Boele op 22 maart 2018 die om 20.00 uur in De Til in Giessenburg begint over het onderwerp Watersnood 1953; ramp en realiteit. Belangstellenden zijn tijdens deze avond van harte welkom.