Ameide bereidt zich voor op grandioze feestweek; meelfabriek wordt reclamezuil

AMEIDE • Oranjevereniging Beatrix Ameide-Tienhoven is druk bezig met de voorbereiding van haar vijfjaarlijkse Oranjefeest 'Ameide Lichtstad 2018'.

Vorig weekend hebben de vrijwilligers van de Oranjevereniging reclamebanners op en aan de Meelfabriek bevestigd. Inwoners van Ameide kunnen daardoor nu al een voorproefje zien van het programma. Tevens wordt de reusachtige reclamezuil gebruikt door de gezamenlijke kerken met hun slogan 'Ik geloof in Ameide'.

"Daarnaast hebben wij een proefopstelling gemaakt voor de verlichting vanuit de meelfabriek en de verlichting van de kerk en de torenspits", meldt Govert Bakker van de Oranjevereniging.

Het is de bedoeling dat de torenspits vanaf de omloop met zes lampen in wisselende kleuren (rood, wit en blauw) wordt aangelicht, zodat het lijkt of het een ronddraaiende spits wordt. Het is nu nog een te grote inspanning om alle lampen op de omloop te plaatsen en de effecten te testen. Ook de verlichting vanuit de meelfabriek zal nog verder worden verfraaid.

Abseilen en lasergamen

De sloop van de meelfabriek staat gepland in de laatste week van oktober 2018. Tot die tijd mag de Oranjevereniging haar hart ophalen met de oude fabriek. Het pand wordt niet alleen gebruikt als reclamezuil, maar ook worden de mogelijkheden onderzocht voor Junior Adventure games (klimmen en klauteren op grote hoogte en daarna abseilen of lasergames in een donkere oude fabriek).

Govert: "Vijf jaar geleden mochten we de oude meelfabriek ook gebruiken. Toen hadden we een legeroefening georganiseerd. Ook nu willen we enkele spectaculaire activiteiten organiseren. Dit willen we samen met een professioneel bedrijf doen, want de veiligheid is heel belangrijk."

Helikoptervluchten

De Oranjevereniging is in gesprek met de gemeente Zederik voor de benodigde vergunningen. Er is ook contact gezocht met de provincie Utrecht, omdat men graag helikoptervluchten wil laten plaatsvinden vanaf de Salmsteke. Dat is aan de overkant van de rivier de Lek en dus op Utrechts grondgebied. Ook wil de Oranjevereniging graag tijdens de feestweek vuurwerk afsteken vanaf de overkant van de rivier.

"We hebben de besturen van Zederik, de toekomstig Vijfheerenlanden en ook de Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht gekieteld om hun steentje bij te dragen", aldus Govert. "De bewoners van Ameide en Tienhoven zijn benieuwd of hun toekomstige bestuurders geneigd zijn zich nu al positief te laten gelden."

Verrassingscadeau

Oranjevereniging Beatrix Ameide-Tienhoven heeft het zelfs -enigszins ludiek- over een verrassingscadeau van de Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, aangezien het dorp enkele maanden daarna Utrechts grondgebied wordt. Govert: "Je kan niet zo maar zonder slag of stoot 5000 protestanten inlijven in een RK-provincie. Misschien dat het bisdom Utrecht nog een paar knaken over heeft voor de entree in Ameide."

De feestweek in Ameide en Tienhoven start op donderdag 30 augustus met een inloopavond en een programma vanaf vrijdag 31 augustus tot en met zaterdag 8 september. "We hebben een zeer uitgebreid programma dat ons normale ambitieniveau overstijgt. We kiezen niet voor grote artiesten, maar voor thema-avonden." Die zullen plaatsvinden op meerdere locaties.