Vernieuwde website Giessenburg Online

GIESSENBURG • Giessenburg Online heeft een vernieuwde website. Deze website staat in het teken van de Dorpskalender.

Deze kalender wordt gevoed vanuit Evenementen in Facebookpagina's van verenigingen en stichtingen in Giessenburg. Het is de bedoeling om uiteindelijk een Kalender te krijgen die gevuld is met alles wat er in Giessenburg georganiseerd wordt zodat inwoners veilig een evenement kunnen inplannen zonder dat er allerlei dingen tegelijk gepland worden.

De oproep dus met name aan verenigingen en stichtingen in Giessenburg is om zo veel mogelijk van de activiteiten te plannen als evenement op de eigen facebookpagina. Ook evenementen van verder in het jaar die al bekend zijn. Hoe verder iets van te voren bekend is, hoe meer het ook weer anderen helpt met inplannen.

Dertig verenigingen in Giessenburg zijn al toegevoegd in de schedular die de evenementen ophaalt. Maar komt een vereniging nog niet voor op de lijst die op de website staat, kan er gemaild worden naar een van de webmasters van Giessenburg Online.

De website is te bekijken op www.giessenburg.nl.