Geslaagde derde editie Techniekroute Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Alle groep 8 leerlingen uit Nieuw Lekkerland hebben woensdag in groepjes een twaalftal lokale technische bedrijven bezocht tijdens de Techniekroute.

Doel van deze Techniekroute is kinderen kennis laten maken met techniek om ze zo enthousiast te maken voor een technisch beroep. Daarnaast vergroot de Techniekroute de bekendheid van lokale bedrijven door kinderen, ouders en leerkrachten een kijkje achter de schermen te geven.

De bezoeken werden in de klas voorbereid aan de hand van opdrachten die door de bedrijven waren opgesteld. Zo hadden de leerlingen al wat voorkennis en konden zij gerichte vragen stellen.

Kleine groepen

Dankzij het grote aantal deelnemende bedrijven konden de leerlingen in kleine groepjes verdeeld worden. Hierdoor was veel ruimte voor persoonlijke aandacht en praktische opdrachten. Bij Bayards werd zelfs extra tijd ingepland om de kinderen te kunnen laten lassen. Maar ook bij de andere bedrijven werden de handen uit de mouwen gestoken om bijvoorbeeld een plafond te plaatsen (Jaleco Totaal projectafbouw), een schutting te maken (Tegelhandel Boer), een auto uit te lijnen (Autoservice Lekkerland) of een band van een aanhanger te verwisselen (Verhoef werkmaterieel). Aan alle positieve reacties van leerlingen, leerkrachten, ouders en bedrijven was te merken dat ook deze editie een groot succes was.