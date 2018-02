Meerkerkse kleuters sluiten cowboys en indianenproject af

MEERKERK • Na een aantal weken aan het project 'Cowboys en Indianen' te hebben gewerkt, vond woensdag 21 februari de afsluiting plaats voor de kinderen van groep 1 en 2 van OBS De Springplank in Meerkerk.

Door middel van het spelen van echte stoere spelletjes konden de kinderen laten zien dat ze al echte cowboy- of indianenvaardigheden onder de knie hebben. Ter afsluiting was er een bijeenkomst in het speellokaal waarbij de kinderen aan hun ouders konden laten zien en horen wat ze allemaal geleerd hebben en mochten ze een echt diploma in ontvangst nemen.