Vier tweelingen in één klas bij Samen op Weg in Hoornaar

HOORNAAR • De kleuterklas van cbs Samen op Weg in Hoornaar telt sinds deze maand maar liefst vier tweelingen. Juf Mariëtte Verweij en de klasgenootjes raken af en toe in de war.

Benjamin en James Hemelrijk en Abel en Thijn den Toom zijn eeneiige tweelingen die als twee druppels water op hun broertjes lijken. Thomas en Daniël de Wit zijn goed van elkaar te onderscheiden: Daniël heeft krullen, Thomas niet. Ook Gijs en Sophie den Hartog zijn een twee-eiige tweeling.

Nu ze alle tweelingen al enkele weken in haar klas heeft, kan juf Mariëtte ook bij de eeneiige tweelingen al vrij goed enkele verschillen zien. "Zowel bij Benjamin en James als bij Abel en Thijn heeft een van de twee een iets smaller gezichtje", vertelt ze. "Bij de kennismaking dacht ik: dit wordt een uitdaging, maar als je hen beter leert kennen zie je toch wel steeds meer kleine verschillen."

Ook in de karakters ziet de juf steeds beter hoe verschillend de kinderen toch zijn. "Gijs kijkt bijvoorbeeld meer de kat uit de boom, terwijl zijn zusje Sophie heel open is en eerder ergens op af stapt. Ze zoeken elkaar in de klas nu niet meer op, maar gaan lekker ieder hun eigen gang."

Mariëtte constateert dat er tegenwoordig meer dan vroeger aandacht is voor het unieke van elk tweelingkind. "Ze dragen ook lang niet altijd dezelfde kleren." Thomas laat trots zien dat hij dezelfde schoenen heeft als Daniël. "Maar kijk", zegt hij, "hier aan de achterkant zit een ander kleurtje." Handig voor mama en de juf.