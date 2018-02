Wethouder Kees Boender: 'Glasvezel in Molenwaard met zijn allen oppakken'

MOLENWAARD • Saamhorigheid, dat zou de drive moeten zijn om het aanmeldingsformulier van de Stichting Glasvezel Molenwaard in te vullen. Dat benadrukt wethouder Kees Boender.

Samen met de andere collegeleden van de gemeente Molenwaard zette Kees Boender donderdag zelf ook zijn handtekening. "De internetverbinding die ik in mijn woonhuis in Molenaarsgraaf heb, functioneert nu nog redelijk", vertelt hij. "Maar ik kijk ook naar de toekomst en voel me verantwoordelijk voor de particulieren en bedrijven in het buitengebied die het met een veel mindere verbinding moeten doen. Dit moeten we met zijn allen oppakken om het tot een succes te maken."

Hij vervolgt: "Als gemeentebestuur waarderen we het initiatief en de inzet van de Stichting Glasvezel Molenwaard dan ook hogelijk. Wij onderschrijven hun insteek: dit is een cruciale periode, het is nu of nooit."

Want de hoeveelheid data die vervoerd wordt over de digitale snelweg zal alleen maar toenemen. En dat het daarbij zeker niet alleen om grappige filmpjes op YouTube gaat, benadrukt de wethouder. "De ontwikkeling dat het internet ook gebruikt wordt voor zorggerelateerde onderwerpen, dienstverlening, onderwijs en uiteraard ook zakelijk, is nu al volop gaande. Zonder een goede digitale ontsluiting zal dit in toenemende mate voor problemen gaan zorgen."

Zoals in het artikel hierboven staat, moet Glasvezel Molenwaard twee forse hobbels nemen. Lukt dat niet, dan kan de gemeente geen ontsnappingsmogelijkheid bieden. "Wij hebben een faciliterende rol en hebben geld gestoken in de voorbereidende inspanningen. Maar als er niet voldoende aanmeldingen zijn, dan is het einde verhaal. Zo is dat met elkaar afgesproken."