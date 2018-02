De Zilverboom in Groot-Ammers gebruikt 'Moeder Ayahuasca' bij therapeutische sessie

GROOT-AMMERS • In Groot-Ammers ging onlangs De Zilverboom van start, waar therapeutische sessies met ayahuasca worden aangeboden.

De opmars van ayahuasca in Nederland gaat gepaard met de nodige discussie: de werkzame stof in de kruidenthee, DMT, staat op de opiumlijst met verboden verdovende middelen en heeft het stempel harddrug. Het voelt dan toch wat vreemd als ayahuasca aan het Achterland in Groot-Ammers in alle openheid wordt gebruikt bij therapeutische sessies.

"De enige reden dat het op de lijst staat is de visioen opwekkende werking", vertelt Monique Verboom, eigenaar van De Zilverboom. "Het is niet verslavend en niet slecht voor de gezondheid; het helpt mensen juist bij het opruimen van blokkades uit het verleden. Officieel wordt het alleen in religieuze setting toegestaan, maar in Nederland wordt het gedoogd. Wat mij frustreert is dat autoriteiten als het Trimbos-instituut stellen er nog te weinig van te weten; er is meer dan genoeg wetenschappelijk onderzoek dat aangeeft dat ayahuasca niet schadelijk is, maar zelfs grote therapeutische waarde heeft. Zij doen hun huiswerk niet."

Woonboerderij

In Groot-Ammers kwam ze min of meer bij toeval terecht. Ze vond in de te huur staande woonboerderij aan het Achterland 14 de ruimte die ze nodig had voor haar werkzaamheden én de rust en de natuur die daarbij passen. "Ik huur dit pand, dat nu te koop staat. Als het verkocht wordt, moet ik na een termijn van enkele maanden elders onderdak vinden. De Zilverboom groeit hard, dus op termijn zal ik zelf een locatie kopen en me definitief ergens vestigen."

Tijdens de sessies, die een dag(deel) of een weekend in beslag nemen, drinken de deelnemers de ayahuasca. Vooraf wordt uitgebreid de tijd genomen om elkaar en de begeleiders te leren kennen. Op de sfeervol ingerichte boerderijzolder liggen de matrassen klaar waarop zij na het drinken van de ayahuasca gaan liggen. "Tijdens de visioenen blijf je gewoon aanspreekbaar. Je kunt tussendoor even opstaan en wat rondlopen en vervolgens weer gaan liggen en verdergaan. Zelf houd ik als ceremonieleider het geheel in de gaten. Mijn kracht is de rust die ik breng."

Muziek

Ook beïnvloedt ze de sfeer met muziek. "Door de ayahuasca wordt je gevoeligheid voor emoties en prikkels vergroot. Als ik merk dat de groep teveel richting bijvoorbeeld verdriet gaat, kan ik met vrolijke muziek dat terugdringen. Andersom kan dat ook. Al beleven de deelnemers hun reizen wel heel individueel."

Doel van de visioenen is te laten zien welke barrières er zijn die je verhinderen om gelukkig te zijn. "Vaak zijn dat zaken uit je vroegste jeugd. Ayahuasca is een heel intelligent middel, zacht en liefdevol. Het kent je beter dan jezelf en laat nooit meer zien dan je aankunt. Niet voor niets heet het ook wel 'Moeder Ayahuasca'. Je moeder houdt altijd van je, maar kan je ook wijzen op zaken die anders moeten. Uiteindelijk ga je daar zelf mee aan de slag om toe te werken naar je authentieke zelf, zodat je je volledige potentieel als de mens die je bent kunt gebruiken."

Negatief gedrag

Dat maakt mensen gelukkiger, is haar overtuiging. "Veel negatief gedrag komt voor uit problemen en frustraties uit het verleden. Als je zelf goed in je vel zit, ben je aardiger en liefdevoller voor de mensen om je heen. Een wereld waarin iedereen in harmonie met elkaar samenleeft, dat is de drive waarom ik dit doe. En hoe dicht ik zelf bij mijn authentieke zelf ben?" Ze lacht even. "Ik ben er nog niet helemaal, maar ben al wel een heel eind gekomen."

Ze is de eerste om te onderkennen dat de groeiende populariteit van ayahuasca er ook voor zorgt dat er cowboys op deze markt komen. Ze onderschrijft het advies van onder meer het Trimbos-instituut: kijk goed uit. "Mensen die het één of twee keer zelf gebruikt hebben en zich dan als begeleider opwerpen. Daar blijf ik verre van. In De Zilverboom werken we met ervaren begeleiders en zorgen we voor een veilige setting, waarin mensen op een professionele manier begeleid worden. Ik zit niet in de zweverige hoek, ben nuchter en sta met beide benen op aarde. Mijn werk doe ik vanuit een therapeutische insteek. "

Geurt Mouthaan