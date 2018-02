Nieuw oorlogsmonument op Plein 983 in Arkel

ARKEL • Arkel krijgt met de herinrichting van Plein 983 ook een nieuw monument voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Voor de Dodenherdenking op 4 mei moet het klaar zijn.

Dat vertelde wethouder Jan de Groot dinsdag tijdens het persgesprek. "Het oorlogsmonument is van grote waarde voor Arkel. Bij de renovatie van het plein, onderdeel van de grootscheepse aanpak van het dorp, hebben we in overleg met de diverse betrokken partijen gekeken hoe we dit een goede plek konden geven."

De uitkomst was dat het monument een compleet nieuwe uitstraling krijgt. Kunstenaar Roel Teeuwen uit Alblasserdam maakte vier grote platen. Op één daarvan komt het bronzen kunstwerk te staan dat al op het oude oorlogsmonument stond. "Uiteraard krijgen de plaquettes die eerder geplaatst zijn ook een plek", vult wethouder De Groot aan.

Bomen

Het herdenkingsteken wordt 'omlijst' door drie bomen. "Er was enige onrust over het kappen van de twee bomen waaronder het monument stond. We hebben ervoor gekozen om er drie voor terug te plaatsen. Dit worden stevige bomen, die al een jaar of tien oud zijn."

Bij de besprekingen kwam ook nog de realisatie van een waterpartij op tafel. Dit idee haalde het echter niet. De Groot: "Het bleek dat dat ongelooflijk veel extra geld zou gaan kosten, dus daar hebben we een streep door gezet." Hij vervolgt: "Met de nieuwe opzet krijgt het oorlogsmonument een zeer respectabele plaats; Plein 983 gaat een mooie eenheid vormen met het tegenover gelegen Dr. H. de Vriesplein."