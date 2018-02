Meer samenwerking garandeert voortbestaan kleine scholen

REGIO • De samenwerkingsovereenkomst die in 2017 door de schoolbesturen Logos, O2A5 en OVO werd ondertekend, is flink uitgebreid. Hierdoor kunnen alle kleine basisscholen in de regio de komende tien jaar open blijven.

Nog vier schoolbesturen ondertekenden op 19 februari de overeenkomst: vereniging voor PC primair onderwijs Trivia, Vereniging voor Karakter (voorheen: Scholen met de Bijbel Alblasserwaard), Stichting Openbaar onderwijs Land van Altena en De Stroming, Vereniging voor PC onderwijs in het Land van Heusden en Altena. Zij zorgen daarmee dat kleine scholen ondanks krimp langer open kunnen blijven.

In de regio van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden treedt tot 2030 een krimp aan leerlingen op van tussen de 10 en 20%. Er zullen dan zo'n 3000 minder kinderen zijn. Met deze ondertekening kunnen alle kleine scholen de komende 10 jaar open blijven.

De schoolbesturen van de verschillende denominaties dragen er op deze wijze toe bij dat er zowel openbaar als christelijk onderwijs blijft voortbestaan in de verschillende kernen.

Met deze overeenkomst lenen zij elkaar het getal van de schoolgrootte en komt het gemiddelde per school op een niveau waarmee de kleine scholen langer open kunnen blijven. Daarmee behoudt het gebied zijn rijke schakering aan scholen van verschillende denominaties. "Ieder apart, maar toch samen", vat Bert van der Lee, bestuurder O2A5, het samen.

De schoolbesturen en de wethouders van de betrokken gemeenten zijn blij met deze ontwikkeling. Het behoud van de kleine school in een dorpskern is voor hen een groot goed. Max Hoefeijzers, procesbegeleider Transitie Atlas, geeft aan dat steeds meer besturen deze meerwaarde zien. "Het zou zomaar kunnen dat we hier volgend jaar weer zitten en dat meer schoolbesturen zich aansluiten."

Voorzitter Bart Bruggeman: "In de regiegroep zijn gemeenten en schoolbesturen van openbaar en bijzonder onderwijs continu met elkaar in gesprek over de vraag hoe we in tijden van leerlingenkrimp de keuzevrijheid in het onderwijs voor de regio kunnen behouden. Met deze samenwerkingsovereenkomst tussen zeven schoolbesturen zetten we wederom een belangrijke stap. De schoolbesturen werken samen om kleine scholen te behouden in het belang van het behoud van de verschillende denominaties. Ouders en kinderen behouden hiermee hun keuzevrijheid."