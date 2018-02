Maatwerk is nodig bij vinden nieuwe bestemmingen agrarische bebouwing

REGIO • Er is geen panklare oplossing voor wat er in de toekomst moet gebeuren met vrijkomende agrarische bebouwing. Maatwerk is daardoor noodzakelijk. Dat is de belangrijkste uitkomst van de eerste onderzoeken en overlegavonden die in het afgelopen jaar plaatsgevonden hebben.

Door problemen met de opvolging, opschalingsdruk en regelgeving komen er de komende jaren agrarische woon- en bedrijfsgebouwen leeg te staan in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Voor ruilverkavelingsboerderijen is bij het huidige ruimtelijk beleid moeilijk een passende en renderende herbestemming te vinden voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB).

Afstudeeropdracht

In februari 2017 presenteerde Tim Wiegers al in zijn afstudeeronderzoek de omvang van VAB in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Ook de provincie Zuid-Holland onderzocht de omvang van VAB in de gehele provincie en per regio. De gepubliceerde cijfers liegen er niet om: als we nu niks doen, ontstaat er een verrommeld landschap, en dat wil niemand. Maar wat vindt men in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden nu eigenlijk van de vrijkomende agrarische bebouwing? Het Gebiedsplatform organiseerde eind 2017 drie bijeenkomsten rondom dit thema. VAB gaat een grote impact hebben op onze leefomgeving, dat was duidelijk. Hierdoor kent deze problematiek ook vele invalshoeken.

Ondanks de diversiteit van de aanwezigen, was er een eenduidige boodschap: "Onze leefomgeving bestaat uit een open, weids, agrarisch landschap. Het landschap en het agrarische landgebruik zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dit is wat we graag door willen geven aan de volgende generatie."

Hoe om te gaan met Vrijkomende Agrarische Bebouwing, wordt grotendeels bepaald in de ruimtelijke ordening. Binnen die kaders moet er gezocht worden naar een oplossing. Een uitspraak tijdens een van de avonden was: "Het kan niet zo zijn dat iets aan de ene kant van de weg wel mag en aan de andere kant niet, omdat dat toevallig grondgebied van een andere gemeente of provincie is". Daarom wordt VAB regionaal geborgd in de Regionale Maatschappelijke Agenda Agrarische Economie. Eenduidig beleid is cruciaal om tot een goede oplossing te komen.

Eerste stappen

De eerste stappen worden gezet en besproken in een projectteam, bestaande uit toekomstige gemeente Molenlanden, LTO, Boerderij & Erf en het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het proces wordt nu in gang gezet en is flexibel. Er is geen panklare oplossing, waardoor maatwerk noodzakelijk is. Deze aanpak waarin overheid en maatschappelijk middenveld samen optrekken biedt kansen. De stip op de horizon is het gezamenlijk belang: "Onze leefomgeving bestaat uit een open, weids, agrarisch landschap. Dit willen we graag doorgeven aan de volgende generatie".

