Wifi Willie & de Betweters winnen derde Meerkerkse Kwis

MEERKERK • Afgelopen zaterdagavond zat 'heel' Meerkerk in spanning. Wie zou de Meerkerkse Kwis hebben gewonnen? Aan het eind van een goed bezochte feestavond werden Wifi Willie & de Betweters tot de winnaar uitgeroepen.

De kwis werd gespeeld op vrijdag 26 januari en 'heel' Meerkerk was in rep en roer. Maar liefst 63 teams, bestaand uit minimaal tien personen per team, namen deel aan de derde editie van de Meerkerkse Kwis. Een recordaantal deelnemende ploeg voor de organiserende Oranjevereniging Wilhelmina.

"De spanning hebben we gedurende de afgelopen weken, maar ook tijdens de prijsuitreiking opgebouwd", vertellen Etta Schep en Bart Streefkerk trots. "Want gedurende de avond vielen steeds teams weg van het uitslagenscherm en bleef uiteindelijk de top 5 over, met Wifi Willie als winnaar en Buurtvereniging het Noorden op een mooie tweede plaats. Ook TZN stond nog op het podium."

De complete uitslag is terug te lezen op www.oranjeverenigingmeerkerk.nl.

"Als Oranjevereniging zijn we erg trots op de saamhorigheid die De Meerkerkse Kwis brengt. Zoveel deelnemers, vrijwilligers en sponsors die dit met elkaar mogelijk maken! Super, op naar de volgende editie", besluiten Schep en Streefkerk in koor.